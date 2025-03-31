Эмоции 19-летнего Якуба Меншика после победы на «Мастерсе» в Майами

54-я ракетка мира представитель Чехии Якуб Меншик эмоционально отреагировал на победу в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США), где в финале обыграл 37-летнего звёздного сербского теннисиста, пятого номера рейтинга Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 7:6, 7:6.

После победы в решающем розыгрыше Меншик бросил ракетку и от радости упал на корт. После чего поднялся и обнял своего соперника по финалу.

Фото: Фото / Кадр из трансляции

Фото: Фото / Кадр из трансляции

Счёт личных встреч между Новаком и Якубом стал ничейным — 1-1. Ранее они встречали в октябре 2024 года в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае.

Отметим, что титул в Майами стал для Меншика первым в карьере в одиночном разряде.