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Эмоции 19-летнего Якуба Меншика после победы на «Мастерсе» в Майами

Эмоции 19-летнего Якуба Меншика после победы на «Мастерсе» в Майами
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54-я ракетка мира представитель Чехии Якуб Меншик эмоционально отреагировал на победу в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США), где в финале обыграл 37-летнего звёздного сербского теннисиста, пятого номера рейтинга Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 7:6, 7:6.

Майами (м). Финал
31 марта 2025, понедельник. 03:45 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 4 		6 4
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

После победы в решающем розыгрыше Меншик бросил ракетку и от радости упал на корт. После чего поднялся и обнял своего соперника по финалу.

Фото: Фото / Кадр из трансляции

Фото: Фото / Кадр из трансляции

Счёт личных встреч между Новаком и Якубом стал ничейным — 1-1. Ранее они встречали в октябре 2024 года в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае.

Отметим, что титул в Майами стал для Меншика первым в карьере в одиночном разряде.

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