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«Я здесь благодаря тебе». Меншик обратился к Джоковичу после завоевания титула

«Я здесь благодаря тебе». Меншик обратился к Джоковичу после завоевания титула
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54-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик обыграл пятую ракетку рейтинга сербского спортсмена Новака Джоковича в финале турнира в Майами и на церемонии награждения обратился к легендарному сербу.

Майами (м). Финал
31 марта 2025, понедельник. 03:45 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 4 		6 4
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Новак, все знают, что ты тот самый… Причина, по которой я здесь — я видел, как ты рос. Я начал играть в теннис из-за тебя. Нет более сложной задачи для теннисиста, чем победить тебя в финале турнира. Большое спасибо тебе за всё, что ты сделал в этом виде спорта, и за всех. Ты невероятный человек. Величайший всех времён», — сказал чех своему сопернику в интервью после матча.

Напомним, с момента основания турнира в 1985 году Меншик стал первым победителем, который на момент соревнования является 54-й ракеткой рейтинга — это самый низкий рейтинг.

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