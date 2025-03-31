«Я здесь благодаря тебе». Меншик обратился к Джоковичу после завоевания титула

54-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик обыграл пятую ракетку рейтинга сербского спортсмена Новака Джоковича в финале турнира в Майами и на церемонии награждения обратился к легендарному сербу.
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«Новак, все знают, что ты тот самый… Причина, по которой я здесь — я видел, как ты рос. Я начал играть в теннис из-за тебя. Нет более сложной задачи для теннисиста, чем победить тебя в финале турнира. Большое спасибо тебе за всё, что ты сделал в этом виде спорта, и за всех. Ты невероятный человек. Величайший всех времён», — сказал чех своему сопернику в интервью после матча.
Напомним, с момента основания турнира в 1985 году Меншик стал первым победителем, который на момент соревнования является 54-й ракеткой рейтинга — это самый низкий рейтинг.
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