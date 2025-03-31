Меншик после победы над Джоковичем заявил, что хотел сняться с турнира перед первой игрой

19-летний чешский теннисист Якуб Меншик после победы в финальном матче турнира в Майами над экс-первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (7:6, 7:6), рассказал о проблемах со здоровьем, которые он испытывал перед решающим матчем.
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
«Огромное отдельное спасибо одному из физиотерапевтов ATP, Алехандро. За час до моего первого матча здесь я держал бумагу о снятии с турнира, потому что моё колено сильно болело. Мне просто повезло, что судья обедал. Тогда я в последний раз пришёл на лечение. Он сотворил чудо. Благодаря ему я вышел на корт. Благодаря ему я стою здесь», — сказал Меншик в интервью после окончания встречи.
Напомним, турнир в Майами проходил с 19 по 30 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 9 193 540. Победителем прошлого года был итальянец Янник Синнер.
Джокович посетил вечеринку актрисы Евы Лонгории
- 31 марта 2025
-
06:50
-
06:22
-
06:19
-
06:15
-
06:11
-
06:08
-
05:49
-
04:42
-
04:38
-
03:40
-
03:25
-
03:13
-
03:03
-
02:09
-
00:42
-
00:16
- 30 марта 2025
-
23:39
-
23:35
-
23:23
-
23:18
-
23:04
-
22:42
-
22:38
-
22:21
-
22:07
-
21:40
-
21:20
-
21:17
-
21:04
-
20:15
-
20:00
-
19:38
-
19:07
-
19:02
-
18:41