Меншик после победы над Джоковичем заявил, что хотел сняться с турнира перед первой игрой

19-летний чешский теннисист Якуб Меншик после победы в финальном матче турнира в Майами над экс-первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (7:6, 7:6), рассказал о проблемах со здоровьем, которые он испытывал перед решающим матчем.

«Огромное отдельное спасибо одному из физиотерапевтов ATP, Алехандро. За час до моего первого матча здесь я держал бумагу о снятии с турнира, потому что моё колено сильно болело. Мне просто повезло, что судья обедал. Тогда я в последний раз пришёл на лечение. Он сотворил чудо. Благодаря ему я вышел на корт. Благодаря ему я стою здесь», — сказал Меншик в интервью после окончания встречи.

Напомним, турнир в Майами проходил с 19 по 30 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 9 193 540. Победителем прошлого года был итальянец Янник Синнер.

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