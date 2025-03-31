Андреева и Шнайдер выиграли Miami Open, Овечкин забил 890-й гол в НХЛ. Главное к утру
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир в Майами в парном разряде, обыграв испанку Кристину Букшу и японку Мию Като, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол и сделал две результативные передачи в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз», в финальном матче турнира в Майами Новак Джокович сенсационно проиграл Якубу Меншику. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир в Майами в парном разряде.
- «Вашингтон» дома проиграл «Баффало» со счётом 5:8, на счету Овечкина гол и две передачи.
- Новак Джокович сенсационно проиграл Якубу Меншику в финале турнира в Майами.
- «Зенит» разгромил «Рубин» и поднялся на второе место в чемпионате России.
- Якуб Меншик стал чемпионом Miami Open с самым низким рейтингом в истории.
- «Манчестер Сити» хочет приобрести одну из главных звёзд «Барселоны» за € 100 млн.
- Александр Овечкин забросил 890-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.
- У Эрлинга Холанда подозрение на тяжёлую травму. Он покинул стадион «Борнмута» на костылях.
- Голевая передача Чалова помогла ПАОКу добиться волевой победы над АЕКом.
- Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли первый титул WTA-1000 в парном разряде.
- «Наполи» не без труда обыграл «Милан» в матче 30-го тура Серии А.
Материалы по теме
Комментарии