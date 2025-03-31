Андреева и Шнайдер выиграли Miami Open, Овечкин забил 890-й гол в НХЛ. Главное к утру

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир в Майами в парном разряде, обыграв испанку Кристину Букшу и японку Мию Като, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол и сделал две результативные передачи в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз», в финальном матче турнира в Майами Новак Джокович сенсационно проиграл Якубу Меншику. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».