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Андреева и Шнайдер выиграли Miami Open, Овечкин забил 890-й гол в НХЛ. Главное к утру

Андреева и Шнайдер выиграли Miami Open, Овечкин забил 890-й гол в НХЛ. Главное к утру
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир в Майами в парном разряде, обыграв испанку Кристину Букшу и японку Мию Като, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол и сделал две результативные передачи в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз», в финальном матче турнира в Майами Новак Джокович сенсационно проиграл Якубу Меншику. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир в Майами в парном разряде.
  2. «Вашингтон» дома проиграл «Баффало» со счётом 5:8, на счету Овечкина гол и две передачи.
  3. Новак Джокович сенсационно проиграл Якубу Меншику в финале турнира в Майами.
  4. «Зенит» разгромил «Рубин» и поднялся на второе место в чемпионате России.
  5. Якуб Меншик стал чемпионом Miami Open с самым низким рейтингом в истории.
  6. «Манчестер Сити» хочет приобрести одну из главных звёзд «Барселоны» за € 100 млн.
  7. Александр Овечкин забросил 890-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.
  8. У Эрлинга Холанда подозрение на тяжёлую травму. Он покинул стадион «Борнмута» на костылях.
  9. Голевая передача Чалова помогла ПАОКу добиться волевой победы над АЕКом.
  10. Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли первый титул WTA-1000 в парном разряде.
  11. «Наполи» не без труда обыграл «Милан» в матче 30-го тура Серии А.
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