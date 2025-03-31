Меншик — о финале в Майами: после победы над Фрицем не спал два дня из-за нервов

54-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик прокомментировал победу над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем в финале «Мастерса» в Майами (США).

«Думаю, мне потребуется время, чтобы всё осознать. Сейчас не могу поверить в то, что произошло. Выиграть два тай-брейка у Новака — это безумие, и это делает его ещё более особенным, именно поэтому я в теннисе. Когда выиграл последнее очко, то испытал огромное облегчение. После победы над Фрицем не спал почти два дня из-за нервов, связанных с этим финалом. Думаю, мне было бы очень сложно победить, если бы матч перешёл в третий сет», — сказал Меншик на пресс-конференции.

Напомним, встреча Якуба Меншика и Новака Джоковича завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) в пользу чешского спортсмена. В полуфинале соревнований Меншик оказался сильнее американца Тейлора Фрица (7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4).