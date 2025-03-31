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«Это только начало. Я жажду большего». Меншик — о планах после победы в Майами

«Это только начало. Я жажду большего». Меншик — о планах после победы в Майами
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54-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик поделился планами на будущее после завоевания титула на «Мастерсе» в Майами (США).

Майами (м). Финал
31 марта 2025, понедельник. 03:45 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 4 		6 4
         
Новак Джокович
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Новак Джокович
Н. Джокович

«Это самый большой успех в моей профессиональной карьере, но мне ясно, что на этом моя карьера не остановится. Полагаю, что это только начало, я жажду большего. Когда вернусь домой, то продолжу упорно работать, поскольку чувствую, что мне есть куда совершенствоваться во всех аспектах своей игры. Хочу сделать всё возможное, чтобы чаще выигрывать подобные трофеи», — сказал Меншик на пресс-конференции.

В финале турнира в Майами 19-летний Якуб обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

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