«Это только начало. Я жажду большего». Меншик — о планах после победы в Майами
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54-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик поделился планами на будущее после завоевания титула на «Мастерсе» в Майами (США).
Майами (м). Финал
31 марта 2025, понедельник. 03:45 МСК
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 7
|
|6 4
Новак Джокович
Н. Джокович
«Это самый большой успех в моей профессиональной карьере, но мне ясно, что на этом моя карьера не остановится. Полагаю, что это только начало, я жажду большего. Когда вернусь домой, то продолжу упорно работать, поскольку чувствую, что мне есть куда совершенствоваться во всех аспектах своей игры. Хочу сделать всё возможное, чтобы чаще выигрывать подобные трофеи», — сказал Меншик на пресс-конференции.
В финале турнира в Майами 19-летний Якуб обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).
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