«Это только начало. Я жажду большего». Меншик — о планах после победы в Майами

54-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик поделился планами на будущее после завоевания титула на «Мастерсе» в Майами (США).

«Это самый большой успех в моей профессиональной карьере, но мне ясно, что на этом моя карьера не остановится. Полагаю, что это только начало, я жажду большего. Когда вернусь домой, то продолжу упорно работать, поскольку чувствую, что мне есть куда совершенствоваться во всех аспектах своей игры. Хочу сделать всё возможное, чтобы чаще выигрывать подобные трофеи», — сказал Меншик на пресс-конференции.

В финале турнира в Майами 19-летний Якуб обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).