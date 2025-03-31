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«Предпочитаю не говорить о некоторых вещах». Джокович — о причинах поражения в Майами

«Предпочитаю не говорить о некоторых вещах». Джокович — о причинах поражения в Майами
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о причинах поражения в финале «Мастерса» в Майами (США).

Майами (м). Финал
31 марта 2025, понедельник. 03:45 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 4 		6 4
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Нет ничего, что могло бы умалить победу Меншика, поэтому предпочитаю не говорить о некоторых вещах… Не хочу, чтобы казалось, будто оправдываю победу Меншика. Не хочу, чтобы казалось, будто оправдываю своё поражение: оно одинаково для обоих игроков, и вы должны принять все обстоятельства. У меня остался горький осадок от поражения в финале, но я восстановил хорошие чувства как на корте, так и вне его. Очень благодарен за поддержку, которую мне оказали, наслаждался этим опытом, а также тем, что хорошо выступал всю неделю, за исключением сегодняшнего дня», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В финале турнира в Майами Новак Джокович уступил чеху Якубу Меншику со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (4:7).

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