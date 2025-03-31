Даниил Медведев покинул топ-10 рейтинга ATP впервые с 2023 года

Российский теннисист Даниил Медведев опустился в рейтинге ATP по итогам турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Медведев потерял три позиции и стал 11-й ракеткой мира. В январе 2023-го Даниил был 12-м. Таким образом, первой ракеткой России стал Андрей Рублёв.

Лидером является итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает немец Александр Зверев, на третьей позиции находится испанец Карлос Алькарас. Чемпион «Мастерса» в Майами Якуб Меншик поднялся на 30 строчек и теперь занимает 24-е место.

Рейтинг ATP от 31 марта:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 330 очков

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7645

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6720

4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5290

5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4510

6 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855

7 (7). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3780

8 (10). Стефанос Циципас (Греция) — 3445

9 (9). Андрей Рублёв (Россия) — 3440

10 (11). Алекс де Минор (Австралия) — 3335

11 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3290...

26 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1950...

68 (71). Роман Сафиуллин (Россия) — 871