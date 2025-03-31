Чемпионская гонка ATP: Меншик поднялся на шестую строчку, Синнер продолжает лидировать

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. После поражения во втором круге «Мастерса» в Майами Даниил Медведев опустился на 16-ю строчку. Андрей Рублёв занимает 21-е место.

Чемпион «Мастерса» чех Якуб Меншик поднялся на шестую строчку. Список продолжает возглавлять дисквалифицированный итальянец Янник Синнер. Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP от 31 марта:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 2000 очков

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 1665

3 (3). Джек Дрейпер (Великобритания) — 1540

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 1510

5 (4). Карлос Алькарас (Испания) — 1410

6 (46). Якуб Меншик (Чехия) — 1100

7 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1195

8 (6). Бен Шелтон (США) — 1110

9 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 1085

10 (22). Тейлор Фриц (США) — 995

16 (12). Даниил Медведев (Россия) — 810

21 (17). Андрей Рублёв (Россия) — 730

67 (82). Карен Хачанов (Россия) — 250