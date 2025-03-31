Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чемпионская гонка ATP: Меншик поднялся на шестую строчку, Синнер продолжает лидировать

Чемпионская гонка ATP: Меншик поднялся на шестую строчку, Синнер продолжает лидировать
Аудио-версия:
Комментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. После поражения во втором круге «Мастерса» в Майами Даниил Медведев опустился на 16-ю строчку. Андрей Рублёв занимает 21-е место.

Чемпион «Мастерса» чех Якуб Меншик поднялся на шестую строчку. Список продолжает возглавлять дисквалифицированный итальянец Янник Синнер. Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP от 31 марта:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 2000 очков
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 1665
3 (3). Джек Дрейпер (Великобритания) — 1540
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 1510
5 (4). Карлос Алькарас (Испания) — 1410
6 (46). Якуб Меншик (Чехия) — 1100
7 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1195
8 (6). Бен Шелтон (США) — 1110
9 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 1085
10 (22). Тейлор Фриц (США) — 995

16 (12). Даниил Медведев (Россия) — 810
21 (17). Андрей Рублёв (Россия) — 730
67 (82). Карен Хачанов (Россия) — 250

Материалы по теме
Новак Джокович сенсационно проиграл Якубу Меншику в финале турнира в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android