Чемпионская гонка ATP: Меншик поднялся на шестую строчку, Синнер продолжает лидировать

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. После поражения во втором круге «Мастерса» в Майами Даниил Медведев опустился на 16-ю строчку. Андрей Рублёв занимает 21-е место.
Чемпион «Мастерса» чех Якуб Меншик поднялся на шестую строчку. Список продолжает возглавлять дисквалифицированный итальянец Янник Синнер. Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.
Чемпионская гонка ATP от 31 марта:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 2000 очков
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 1665
3 (3). Джек Дрейпер (Великобритания) — 1540
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 1510
5 (4). Карлос Алькарас (Испания) — 1410
6 (46). Якуб Меншик (Чехия) — 1100
7 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1195
8 (6). Бен Шелтон (США) — 1110
9 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 1085
10 (22). Тейлор Фриц (США) — 995
16 (12). Даниил Медведев (Россия) — 810
21 (17). Андрей Рублёв (Россия) — 730
67 (82). Карен Хачанов (Россия) — 250