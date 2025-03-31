Дарья Касаткина официально представляет Австралию в обновлённом рейтинге WTA

Теннисистка Дарья Кастакина, ранее выступавшая за Россию, в обновлённом рейтинге WTA теперь официально представляет Австралию. Спортсменка занимает 12-ю строчку.
Лидирует белоруска Арина Соболенко, которая стала победителем турнира WTA-1000 в Майами. Второй идёт Ига Швёнтек из Польши. Замыкает тройку лидеров американка Кори Гауфф.
Рейтинг WTA от 31 марта:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10 541 очков
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7470
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6063
4 (4). Джессика Пегула (США) — 5796
5 (5). Мэдисон Киз (США) — 4949
6 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 4843
7 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4775
8 (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4135
9 (11). Паула Бадоса (Испания) — 3821
10 (8). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3808…
12 (12). Дарья Касаткина (Австралия) — 3006
14 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2913…
19 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 2150…
26 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 1778…
33 (33). Анна Калинская (Россия) — 1524…
38 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1384…
50 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1173…
52 (52). Вероника Кудерметова (Россия) — 1131…
59 (56). Полина Кудерметова (Россия) — 1037…
74 (77). Камилла Рахимова (Россия) — 897…
79 (85). Анна Блинкова (Россия) — 862…
98 (95). Эрика Андреева (Россия) — 742.