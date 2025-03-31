Дарья Касаткина официально представляет Австралию в обновлённом рейтинге WTA

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Теннисистка Дарья Кастакина, ранее выступавшая за Россию, в обновлённом рейтинге WTA теперь официально представляет Австралию. Спортсменка занимает 12-ю строчку.

Лидирует белоруска Арина Соболенко, которая стала победителем турнира WTA-1000 в Майами. Второй идёт Ига Швёнтек из Польши. Замыкает тройку лидеров американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA от 31 марта:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10 541 очков

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7470

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6063

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5796

5 (5). Мэдисон Киз (США) — 4949

6 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 4843

7 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4775

8 (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4135

9 (11). Паула Бадоса (Испания) — 3821

10 (8). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3808…

12 (12). Дарья Касаткина (Австралия) — 3006

14 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2913…

19 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 2150…

26 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 1778…

33 (33). Анна Калинская (Россия) — 1524…

38 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1384…

50 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1173…

52 (52). Вероника Кудерметова (Россия) — 1131…

59 (56). Полина Кудерметова (Россия) — 1037…

74 (77). Камилла Рахимова (Россия) — 897…

79 (85). Анна Блинкова (Россия) — 862…

98 (95). Эрика Андреева (Россия) — 742.