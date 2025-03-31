Чемпион Майами — Якуб Меншик возглавил гонку за попадание на турнир Next Gen ATP Finals

Чешский теннисист Якуб Меншик, который стал победителем «Мастерса» в Майами (США), возглавил гонку за попадание на турнир Next Gen ATP Finals в Джидде. Вторую строчку занимает Жоао Фонсека из Бразилии. Третий — американец Лёнер Тьен.

Чемпионская гонка ATP U21 от 31 марта:

1 (3). Якуб Меншик (Чехия) — 1330 очков.

2 (1). Жосо Фонсека (Бразилия) — 710.

3 (2). Лёнер Тьен (США) — 400.

4 (6). Александр Блокс (Бельгия) — 160.

5 (5). Нишеш Басаваредди (США) — 151.

6 (7). Родриго Пачеко Мендес (Мексика) — 123.

7 (8). Николай Будков Кьер (Норвегия) — 116.

8 (4). Цзюнчэн Шан (Китай) — 110.

9 (11). Рэи Сакамото (Япония) — 81.

10 (9). Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) — 75.