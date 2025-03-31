Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чемпион Майами — Якуб Меншик возглавил гонку за попадание на турнир Next Gen ATP Finals

Чемпион Майами — Якуб Меншик возглавил гонку за попадание на турнир Next Gen ATP Finals
Аудио-версия:
Комментарии

Чешский теннисист Якуб Меншик, который стал победителем «Мастерса» в Майами (США), возглавил гонку за попадание на турнир Next Gen ATP Finals в Джидде. Вторую строчку занимает Жоао Фонсека из Бразилии. Третий — американец Лёнер Тьен.

Чемпионская гонка ATP U21 от 31 марта:

1 (3). Якуб Меншик (Чехия) — 1330 очков.
2 (1). Жосо Фонсека (Бразилия) — 710.
3 (2). Лёнер Тьен (США) — 400.
4 (6). Александр Блокс (Бельгия) — 160.
5 (5). Нишеш Басаваредди (США) — 151.
6 (7). Родриго Пачеко Мендес (Мексика) — 123.
7 (8). Николай Будков Кьер (Норвегия) — 116.
8 (4). Цзюнчэн Шан (Китай) — 110.
9 (11). Рэи Сакамото (Япония) — 81.
10 (9). Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) — 75.

Материалы по теме
Якуб Меншик стал чемпионом Miami Open с самым низким рейтингом в истории
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android