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Мирра Андреева в финале турнира в Майами выругалась матом, но увидела камеру и смутилась

Мирра Андреева в финале турнира в Майами выругалась матом, но увидела камеру и смутилась
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева в финале парного турнира WTA-1000 в Майами (США) выругалась матом, но затем увидела камеру и оправдала себя под смех напарницы Дианы Шнайдер.

Шнайдер. Ветерок…

Андреева. *****! Ну ладно, можно, потому что этот удар с лёта… Я просто готова в церковь сходить. Помолиться за тебя, — сказали теннисистки на корте.

Майами — парный разряд (ж). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 19:40 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Мию Като
Япония
Мию Като
К. Букша М. Като
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 0 2
6 		6 5 1 10
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

В решающем матче в Майами россиянки обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2.

Для Андреевой и Шнайдер это второй титул в парном разряде и первый — на уровне WTA-1000. Ранее они выиграли турнир WTA-500 в Брисбене. Также летом 2024 года Мирра и Диана стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже.

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