Мирра Андреева в финале турнира в Майами выругалась матом, но увидела камеру и смутилась

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева в финале парного турнира WTA-1000 в Майами (США) выругалась матом, но затем увидела камеру и оправдала себя под смех напарницы Дианы Шнайдер.

Шнайдер. Ветерок…

Андреева. *****! Ну ладно, можно, потому что этот удар с лёта… Я просто готова в церковь сходить. Помолиться за тебя, — сказали теннисистки на корте.

В решающем матче в Майами россиянки обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2.

Для Андреевой и Шнайдер это второй титул в парном разряде и первый — на уровне WTA-1000. Ранее они выиграли турнир WTA-500 в Брисбене. Также летом 2024 года Мирра и Диана стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже.