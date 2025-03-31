Кирьос — о победе Меншика в Майами: особенный парень с огромным потенциалом
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о победе 19-летнего чешского теннисиста Якуба Меншика на «Мастерсе» в Майами над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.
Майами (м). Финал
31 марта 2025, понедельник. 03:45 МСК
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
Новак Джокович
Н. Джокович
«Меншик — это действительно нечто особенное. И дело не только в том, что он с таким самообладанием противостоит величайшему игроку всех времён на таком турнире, но и в том, что ему 19… это действительно особенный парень с огромным потенциалом, чтобы делать невероятные вещи», — написал Кирьос в социальных сетях.
Встреча Меншика и Джоковича завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) в пользу чешского теннисиста.
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