Кирьос — о победе Меншика в Майами: особенный парень с огромным потенциалом

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о победе 19-летнего чешского теннисиста Якуба Меншика на «Мастерсе» в Майами над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«Меншик — это действительно нечто особенное. И дело не только в том, что он с таким самообладанием противостоит величайшему игроку всех времён на таком турнире, но и в том, что ему 19… это действительно особенный парень с огромным потенциалом, чтобы делать невероятные вещи», — написал Кирьос в социальных сетях.

Встреча Меншика и Джоковича завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) в пользу чешского теннисиста.