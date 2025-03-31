Пресс-служба ФК «Акрон» поздравила Андрееву и Шнайдер с победой на турнире в Майами

Пресс-служба футбольного клуба «Акрон» поздравила российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с завоеванием титула на турнире WTA-1000 в Майами в парном разряде.

«Диана Шнайдер и Мирра Андреева — чемпионки Miami Open в парном разряде. В финале девушки в трёх сетах переиграли соперниц. Поздравляем», — говорится в заявлении клуба.

В решающем матче в Майами россиянки обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2.

Для Андреевой и Шнайдер это второй титул в парном разряде и первый — на уровне WTA-1000. Ранее они выиграли турнир WTA-500 в Брисбене. Также летом 2024 года Мирра и Диана стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже.

Напомним, Шнайдер является уроженкой Жигулёвска, где «Акрон» проводил свои домашние матчи до выхода в РПЛ, её первый тренер Сергей Коновалов живёт в Тольятти