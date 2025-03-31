Вихлянцева высказалась о победе Шнайдер и Андреевой в финале «тысячника» в Майами

Победительница одного турнира WTA-125 и трёх турниров ITF российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о победе россиянок Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой в финале турнира WTA-1000 в Майами в паре.

«Победа в Майами — очень важная и крупная для Шнайдер и Андреевой. Это их самый крупный титул на данный момент. Мне нравится, что они в начале года сообщили об игре в паре, а уже есть титул «тысячника». У них есть игра, они дополняют друг друга. Девочки умеют найти в нужный момент правильные слова. Приятно видеть, как они получают удовольствие от игры.

Не было секретом до игры, что Мирра и Диана обыграют соперниц. Вопрос — как. Бывает такое, что думаешь быстро пройдёшь соперниц. Но бывают разные условия — дождь, потемнело. Где-то потерялась концентрация и с брейками во второй партии они отпускали. Важно в такой момент собраться. Приятно, что они смогли это сделать после не реализованных подач на матч во второй партии и смогли вернуться в игру», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.