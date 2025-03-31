«Они на пути к первому месту в мире». Тарпищев — о победе Шнайдер и Андреевой в Майами

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянок Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Майами в паре.

«Поздравляю Мирру и Диану. Они продолжают совершенствоваться. Начали они на Олимпиаде, где заявили о себе, а сейчас их дуэт только прибавляет от матча к матчу. Они ещё многому могут научиться, но я очень доволен тем, как они играют. Они на пути к первому месту в мире, это реально. Это очень крепкая и перспективная пара, молодцы», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

В решающем матче в Майами россиянки обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2.