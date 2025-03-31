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Мирра Андреева и Диана Шнайдер обратились к болельщикам после победы в Майами

Мирра Андреева и Диана Шнайдер обратились к болельщикам после победы в Майами
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обратились к болельщикам после победы на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) в паре.

Майами — парный разряд (ж). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 19:40 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Мию Като
Япония
Мию Като
К. Букша М. Като
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 0 2
6 		6 5 1 10
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Андреева: Всем привет! Это Мирра и Диана Мы только что выиграли титул в Майами.

Шнайдер: Спасибо всем, кто пришёл и остался посмотреть на наши парные матчи. Мы очень счастливы и благодарны всем! — приводит слова теннисисток пресс-служба WTA.

В решающем матче в Майами россиянки обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2.

Для Андреевой и Шнайдер это второй титул в парном разряде и первый — на уровне WTA-1000. Ранее они выиграли турнир WTA-500 в Брисбене. Также летом 2024 года Мирра и Диана стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже.

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