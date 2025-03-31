Джокович — о Меншике в подростковом возрасте: было видно, что он станет одним из лучших

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович заявил, что разглядел потенциал 19-летнего Якуб Меншика ещё в подростковом возрасте, когда чешский спортсмен тренировался с ним в Белграде.

«Никогда не рад терпеть поражение, но он — один из немногих теннисистов, против которых проигрыш делает меня немного спокойнее. Видел его игру, когда ему было 15 или 16 лет, мы вместе тренировались. Он занимался в моём клубе в Белграде, и видеть его развитие и его эволюцию — это просто фантастика, удивительно. Уже тогда, три или четыре года назад, было видно, что он станет одним из лучших в мире. Очень рад, что он использует весь свой потенциал, потому что у него полноценная игра. Очевидно, что подача невероятная, мощная, точная. А также бэкхенд, у чешской школы всегда были отличные бэкхенды, он сильно улучшил свой форхэнд и хорошо двигается, учитывая его физическое строение. Ему ещё есть куда совершенствоваться, я уверен, что мы ещё долго будем видеть его рядом. Жаль для меня: два тай-брейка, очень странный матч, задержка дождя и всё такое. Честно говоря, чувствовал себя на корте не лучшим образом, но так уж вышло», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, Новак Джокович в финале «Мастерса» в Майами уступил Якубу Меншику со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (4:7).