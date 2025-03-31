Новак Джокович назвал различия в игре Якуба Меншика на «Мастерсе» в Шанхае и в Майами

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович ответил, чем отличалась игра 19-летнего чеха Якуба Меншика в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае от финала в Майами.

— Вы перечислили несколько улучшенных аспектов игры Якуба. Есть ли что-то, что произвело на вас сегодня большее впечатление, чем в матче, который вы провели в Шанхае пять или шесть месяцев назад?

— Я бы сказал, непрерывность на подаче. Сегодня он подавал даже лучше, чем в Шанхае, даже там он делал это очень хорошо. Его игра похожа, но мой уровень сегодня был не тот, что в Шанхае, — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, Новак Джокович в финале в Майами уступил Якубу Меншику со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (4:7).