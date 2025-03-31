Соболенко — о «Ролан Гаррос»: я готова физически. У меня есть всё, чтобы быть сильной

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко назвала аспекты, необходимые для успешного выступления на турнире в Риме и на «Ролан Гаррос».

— Приближается сезон на грунте, и у вас уже есть отличные результаты на крупных турнирах. Вы дважды побеждали в Мадриде. Что является ключом к тому, чтобы сделать рывок к Риму и «Ролан Гаррос»?

— Думаю, я готова физически. Я сильная и не спешу во время розыгрыша. Могу продолжать столько, сколько потребуется.

Это главное, думаю, что у меня есть всё, чтобы быть сильной и на грунте. Мы сосредоточимся… Я не знаю, ещё не говорила об этом с командой. Но, думаю, мы сосредоточимся на физической подготовке. По крайней мере, на это надеюсь, — сказала Соболенко на пресс-конференции.