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Соболенко — о «Ролан Гаррос»: я готова физически. У меня есть всё, чтобы быть сильной

Соболенко — о «Ролан Гаррос»: я готова физически. У меня есть всё, чтобы быть сильной
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко назвала аспекты, необходимые для успешного выступления на турнире в Риме и на «Ролан Гаррос».

— Приближается сезон на грунте, и у вас уже есть отличные результаты на крупных турнирах. Вы дважды побеждали в Мадриде. Что является ключом к тому, чтобы сделать рывок к Риму и «Ролан Гаррос»?
— Думаю, я готова физически. Я сильная и не спешу во время розыгрыша. Могу продолжать столько, сколько потребуется.
Это главное, думаю, что у меня есть всё, чтобы быть сильной и на грунте. Мы сосредоточимся… Я не знаю, ещё не говорила об этом с командой. Но, думаю, мы сосредоточимся на физической подготовке. По крайней мере, на это надеюсь, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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