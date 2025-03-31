Меншик — второй, кто обыграл Джоковича в финале турнира ATP, не входя в топ-50

19-летний чешский теннисист Якуб Меншик стал вторым игроком, не входящим в топ-50 рейтинга, который победил 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в финале турнира ATP после Стэна Вавринки (69) в 2006 году в Умаге.

Якуб Меншик в финале «Мастерса» в Майами обыграл Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Меншик с момента основания турнира в 1985 году стал первым победителем, который на момент соревнования является 54-й ракеткой рейтинга — это самый низкий рейтинг. В обновлённом рейтинге ATP Якуб занял 24-ю строчку.

Напомним, в своей карьере Джокович завоевал 99 титулов. Титул в Майами мог стать доя него юбилейным, 100-м трофеем.