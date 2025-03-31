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Жасмин Паолини объявила о завершении работы с Фурланом после 10 лет сотрудничества

Жасмин Паолини объявила о завершении работы с Фурланом после 10 лет сотрудничества
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Шестая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини в социальных сетях сообщила, что прекратила сотрудничество с тренером Ренцо Фурланом.

«После 10 выдающихся лет сотрудничества я хочу сказать огромное спасибо Ренцо Фурлану за всё, что он для меня сделал. У нас было необыкновенное путешествие, мы разделили незабываемые моменты, включая невероятный 2024 год, финалы на Уимблдоне и «Ролан Гаррос», олимпийское золото в Париже. И в 2025 году мы также начинаем с отличного старта.

Ренцо сыграл важную роль в моём росте как игрока, так и человека. Всё, чему я научилась у него, всегда будет сопровождать и направлять меня в будущем, и он останется важным человеком в этой новой главе.

Глубоко признательна ему за время, которое он уделял мне, за его энергию и за все те жертвы, на которые он шёл, часто находясь вдали от дома и своей семьи. Испытываю к нему огромную благодарность и безмерное уважение за профессионализм, страсть и ценности, которые он передавал мне на протяжении всех этих лет.

Ренцо, я искренне благодарна тебе за всё. Желаю тебе всего самого лучшего!» — написала Паолини в социальных сетях.

Напомним, Ренцо Фурлан в декабре 2024 года был признан тренером года по результатам голосования тренеров, зарегистрированных в WTA.

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