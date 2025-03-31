Якуб Меншик — второй тинейджер 1990 года, кто выиграл «Мастерс», не находясь в топ-20

19-летний чешский теннисист Якуб Меншик стал вторым тинейджером, не входящим в топ-20 рейтинга ATP, кто выиграл турнир категории «Мастерс», после Майкла Чанга (24) в 1990 году в Торонто.

Якуб Меншик в финале «Мастерса» в Майами одолел Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Меншик с момента основания турнира в 1985 году стал первым победителем, который на момент соревнования является 54-й ракеткой рейтинга — это самый низкий рейтинг. В обновлённом рейтинге ATP Якуб занял 24-ю строчку.

Напомним, в своей карьере Джокович завоевал 99 титулов. Титул в Майами мог стать доя него юбилейным, 100-м трофеем.