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Якуб Меншик — второй тинейджер 1990 года, кто выиграл «Мастерс», не находясь в топ-20

Якуб Меншик — второй тинейджер 1990 года, кто выиграл «Мастерс», не находясь в топ-20
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19-летний чешский теннисист Якуб Меншик стал вторым тинейджером, не входящим в топ-20 рейтинга ATP, кто выиграл турнир категории «Мастерс», после Майкла Чанга (24) в 1990 году в Торонто.

Майами (м). Финал
31 марта 2025, понедельник. 03:45 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 4 		6 4
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Якуб Меншик в финале «Мастерса» в Майами одолел Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Меншик с момента основания турнира в 1985 году стал первым победителем, который на момент соревнования является 54-й ракеткой рейтинга — это самый низкий рейтинг. В обновлённом рейтинге ATP Якуб занял 24-ю строчку.

Напомним, в своей карьере Джокович завоевал 99 титулов. Титул в Майами мог стать доя него юбилейным, 100-м трофеем.

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