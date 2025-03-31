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19-летний Меншик после завоевания титула в Майами посетил концерт 50 Cent

19-летний Меншик после завоевания титула в Майами посетил концерт 50 Cent
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24-я ракетка мира, 19-летний чешский теннисист Якуб Меншик после триумфа на турнире серии «Мастерс» в Майами (США) посетил приватное выступление известного американского хип-хоп артиста 50 Cent, которое прошло в ночном клубе LIV.

Теннисист опубликовал в социальных сетях небольшой видеоролик с вечеринки.

Фото: из личного архив Якуба Меншика

Напомним, Меншик стал чемпионом «Мастерса» в Майами, в финале обыграв 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

Для Меншика этот титул стал первым на уровне ATP и крупнейшим – в карьере. Отметим, что Якуб оказался лишь вторым тинейджером, не входящим в топ-20 рейтинга ATP, кто выиграл турнир категории «Мастерс», после Майкла Чанга (24) в 1990 году в Торонто.

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