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Янник Синнер начал 43-ю неделю в ранге первой ракетки мира. Это 13-й показатель в истории

Янник Синнер начал 43-ю неделю в ранге первой ракетки мира. Это 13-й показатель в истории
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер начал 43-ю неделю на первой строчке мирового рейтинга. По данному показателю он сравнялся с трёхкратным чемпионом «Ролан Гаррос» бразильцем Густаво Куэртеном, с которым делит 13-е место по общему количеству недель в ранге первой ракетки мира. На 14-м месте идёт завершивший карьеру британец Энди Маррей (41 неделя).

23-летний Синнер стал первой ракеткой мира ещё после «Ролан Гаррос» — 2024. За это время он выиграл US Open — 2024, Australian Open — 2025, Итоговый турнир — 2024, а также «Мастерсы» в Цинциннати (США) и в Шанхае (Китай).

В данный момент Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в мае на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

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