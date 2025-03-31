Селиваненко: победа Андреевой и Шнайдер подтверждает серьёзность их намерений в паре

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил победу серебряных призёров Олимпиады-2024 в парном разряде россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

В решающем матче в Майами россиянки обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), [10:2].

«Мирра и Диана ещё в середине прошлого сезона громко заявили о своих потенциальных претензиях на лидерство в парном разряде. Победа в Майами подтверждает серьёзность и долгосрочность их перспектив и намерений», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.