Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Посмотрим, что они покажут дальше». Чесноков — о титуле Андреевой и Шнайдер в Майами

«Посмотрим, что они покажут дальше». Чесноков — о титуле Андреевой и Шнайдер в Майами
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде российский теннисист Андрей Чесноков оценил победу серебряных призёров Олимпиады-2024 в парном разряде россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

В решающем матче в Майами россиянки обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), [10:2].

Майами — парный разряд (ж). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 19:40 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Мию Като
Япония
Мию Като
К. Букша М. Като
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 0 2
6 		6 5 1 10
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

«Здорово, что Мирра и Диана победили, они играли здорово. С каждым турниром они играют всё лучше и лучше. Мне кажется, что самый тяжёлый матч у них был в первом круге, где они одолели двух американок [Маккартни Кесслер/Робин Монтгомери], дальше встречи были намного легче. Потрясающая победа, посмотрим, что они покажут дальше», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Материалы по теме
«МиДи — чемпионки». Как Мирра и Диана зажигали шесть часов под дождём и праздновали победу
«МиДи — чемпионки». Как Мирра и Диана зажигали шесть часов под дождём и праздновали победу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android