«Посмотрим, что они покажут дальше». Чесноков — о титуле Андреевой и Шнайдер в Майами

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде российский теннисист Андрей Чесноков оценил победу серебряных призёров Олимпиады-2024 в парном разряде россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

В решающем матче в Майами россиянки обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), [10:2].

«Здорово, что Мирра и Диана победили, они играли здорово. С каждым турниром они играют всё лучше и лучше. Мне кажется, что самый тяжёлый матч у них был в первом круге, где они одолели двух американок [Маккартни Кесслер/Робин Монтгомери], дальше встречи были намного легче. Потрясающая победа, посмотрим, что они покажут дальше», — приводит слова Чеснокова ТАСС.