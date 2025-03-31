«Посмотрим, что они покажут дальше». Чесноков — о титуле Андреевой и Шнайдер в Майами
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде российский теннисист Андрей Чесноков оценил победу серебряных призёров Олимпиады-2024 в парном разряде россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).
В решающем матче в Майами россиянки обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), [10:2].
Майами — парный разряд (ж). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 19:40 МСК
Кристина Букша
Мию Като
К. Букша М. Като
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|0 2
|
|6 5
|1 10
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
«Здорово, что Мирра и Диана победили, они играли здорово. С каждым турниром они играют всё лучше и лучше. Мне кажется, что самый тяжёлый матч у них был в первом круге, где они одолели двух американок [Маккартни Кесслер/Робин Монтгомери], дальше встречи были намного легче. Потрясающая победа, посмотрим, что они покажут дальше», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
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