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«Даниил снова на грунте». Пресс-служба турнира в Монте-Карло показала тренировку Медведева

«Даниил снова на грунте». Пресс-служба турнира в Монте-Карло показала тренировку Медведева
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Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл тренировку на грунтовом корте турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соревнований.

«Медведев снова на грунте», — подписала пресс-служба видео с Даниилом.

«Мастерс» в Монте-Карло пройдёт с 6 по 13 апреля. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, в активе которого уже три титула на данном турнире.

Медведев на прошлогоднем турнире в Монте-Карло дошёл до третьего круга, где в двух сетах проиграл соотечественнику Карену Хачанову.

Медведев подошёл к старту грунтового сезона-2025 не в лучших кондициях: Даниил покинул топ-10 рейтинга ATP впервые с 2023 года из-за нестабильных результатов на старте сезона. В Монте-Карло россиянин будет посеян под шестым номером.

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