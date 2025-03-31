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38-летний Ришар Гаске одержал первую в сезоне победу над игроком из топ-100

38-летний Ришар Гаске одержал первую в сезоне победу над игроком из топ-100
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Бывшая седьмая ракетка мира, 38-летний французский теннисист Ришар Гаске с волевой победы стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния).

В матче первого круга Гаске (WC) со счётом 4:6, 7:5, 6:1 одолел 88-ю ракетку мира из Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа. Для Ришара это первая в сезоне победа над игроком из топ-100 мирового рейтинга.

Бухарест. 1-й круг
31 марта 2025, понедельник. 17:10 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
88
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 1
4 		7 6
         
Ришар Гаске
148
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске

Встреча Гаске с Ботиком продлилась 2 часа и 21 минуту. В её рамках Ришар два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету его соперника пять эйсов, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующим соперником Гаске в Бухаресте станет 45-я ракетка мира 22-летний итальянец Флавио Коболли (4).

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