38-летний Ришар Гаске одержал первую в сезоне победу над игроком из топ-100

Бывшая седьмая ракетка мира, 38-летний французский теннисист Ришар Гаске с волевой победы стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния).

В матче первого круга Гаске (WC) со счётом 4:6, 7:5, 6:1 одолел 88-ю ракетку мира из Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа. Для Ришара это первая в сезоне победа над игроком из топ-100 мирового рейтинга.

Встреча Гаске с Ботиком продлилась 2 часа и 21 минуту. В её рамках Ришар два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету его соперника пять эйсов, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующим соперником Гаске в Бухаресте станет 45-я ракетка мира 22-летний итальянец Флавио Коболли (4).