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«Менталитет тигра». Арина Соболенко опубликовала подборку фотографий из Майами

«Менталитет тигра». Арина Соболенко опубликовала подборку фотографий из Майами
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях подборку фотографий вне корта с победного для себя турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

«Менталитет тигра», — подписала фото Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Арина Соболенко бо́льшую часть карьеры ассоциирует себя с тигром, в частности, потому что родилась в год этого животного (по восточному календарю). У белоруски даже есть татуировка со своим талисманом.

Напомним, в финале престижных соревнований в Майами Соболенко (1) со счётом 7:5, 6:2 обыграла четвёртую ракетку мира американку Джессику Пегулу (4).

Майами (ж). Финал
29 марта 2025, суббота. 23:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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