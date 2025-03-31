«Менталитет тигра». Арина Соболенко опубликовала подборку фотографий из Майами

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях подборку фотографий вне корта с победного для себя турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

«Менталитет тигра», — подписала фото Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Арина Соболенко бо́льшую часть карьеры ассоциирует себя с тигром, в частности, потому что родилась в год этого животного (по восточному календарю). У белоруски даже есть татуировка со своим талисманом.

Напомним, в финале престижных соревнований в Майами Соболенко (1) со счётом 7:5, 6:2 обыграла четвёртую ракетку мира американку Джессику Пегулу (4).