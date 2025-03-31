«Мне плевать, кто она». Блогер пытался выгнать Арину Соболенко из ресторана в Майами

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко попала в неловкую ситуацию в Майами (США). Она ужинала в ресторане вместе со своей командой, в частности, с Джейсоном Стейси (её тренер по фитнесу) и Георгиосом Франгулисом (её бойфренд). В их беседу вмешался некий мужчина, который настоятельно пытался убедить их покинуть заведение.

Оказалось, что этим мужчиной был блогер European kid, который зачастую в своих роликах имитирует вызывающее поведение «ребёнка богатых родителей».

В видео, которое опубликовал блогер, попал следующий фрагмент их разговора.

Блогер: Вы не единственные, кто ждёт свой стол…

Соболенко: Парень, успокойся. Почему ты подошёл именно к этому столу?

Блогер: (по всей видимости, говорит официантам) Заверните им это. Ребята, я не пытаюсь быть грубым. Другие люди ждут этот столик…

Франгулис: Ты осознаёшь, с кем ты разговариваешь? Ты знаешь, кто это? Она королева Майами, первая ракетка мира.

Блогер: Мне плевать, кто это. Я просто говорю. Я просто спросил, можете ли вы побыстрее.

Франгулис: Ты работаешь здесь?

Блогер: Нет, но я знаю владельца! И он может выйти и забрать этот столик.

Сотрудник ресторана: (блогеру) Я могу вам помочь, сэр?

Блогер: Я просто говорил им, что им нужно ускориться. Я жду именно этот столик.

Отметим, что на данный момент точно неизвестно, знал ли изначально блогер, что за столом сидит Соболенко.