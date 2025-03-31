Собкин: всё произошедшее с Медведевым не было одномоментным. Он терял позиции постепенно

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин, работавший с Михаилом Южным, высказался о кризисе в игре чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева.

— Даниил Медведев впервые с 2019 года выпал из топ-10. Сможет ли он вернуться, если и не на прежний уровень, то хотя бы в восьмёрку сильнейших теннисистов мира?

— Всё зависит от того, как он отреагирует: если поймёт реальные причины произошедшего, у него есть возможность вернуться. Если же станет купировать следствие, этого может и не произойти. Всё произошедшее с Медведевым не было одномоментным. Он терял позиции постепенно.

— Существует экспертное мнение, что Даниилу тяжело противостоять нынешней генерации теннисистов, которые научились противостоять ему, раскусили игру Медведева.

— Я не делю теннисистов по возрастам. Есть хорошие игроки и плохие, прогрессирующие и не прогрессирующие, — приводит слова Собкина GoTennis.