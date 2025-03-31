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Полина Кудерметова вышла во 2-й круг турнира в Чарльстоне, где сразится с Дианой Шнайдер

Полина Кудерметова вышла во 2-й круг турнира в Чарльстоне, где сразится с Дианой Шнайдер
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59-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче первого круга младшая из сестёр Кудерметовых со счётом 6:3, 6:4 обыграла 76-ю ракетку из Румынии Ирину Бегу.

Чарльстон. 1-й круг
31 марта 2025, понедельник. 20:15 МСК
Полина Кудерметова
59
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Ирина Бегу
76
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу

Встреча Кудерметовой с Бегу продлилась 1 час и 42 минуты. В её рамках Полина один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Ирины два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде турнира в Чарльстоне Кудерметова сразится с 14-й ракеткой мира, 20-летней соотечественницей Дианой Шнайдер (4).

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