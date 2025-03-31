Полина Кудерметова вышла во 2-й круг турнира в Чарльстоне, где сразится с Дианой Шнайдер

59-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче первого круга младшая из сестёр Кудерметовых со счётом 6:3, 6:4 обыграла 76-ю ракетку из Румынии Ирину Бегу.

Встреча Кудерметовой с Бегу продлилась 1 час и 42 минуты. В её рамках Полина один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Ирины два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде турнира в Чарльстоне Кудерметова сразится с 14-й ракеткой мира, 20-летней соотечественницей Дианой Шнайдер (4).