Полина Кудерметова вышла во 2-й круг турнира в Чарльстоне, где сразится с Дианой Шнайдер
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59-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США).
В матче первого круга младшая из сестёр Кудерметовых со счётом 6:3, 6:4 обыграла 76-ю ракетку из Румынии Ирину Бегу.
Чарльстон. 1-й круг
31 марта 2025, понедельник. 20:15 МСК
59
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
76
Ирина Бегу
И. Бегу
Встреча Кудерметовой с Бегу продлилась 1 час и 42 минуты. В её рамках Полина один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Ирины два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем раунде турнира в Чарльстоне Кудерметова сразится с 14-й ракеткой мира, 20-летней соотечественницей Дианой Шнайдер (4).
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