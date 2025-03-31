Определилась первая соперница Анны Калинской на турнире в Чарльстоне
Поделиться
33-я ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Анна Калинская узнала свою первую соперницу на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США).
В матче второго круга турнира в Чарльстоне Калинская (14) сразится с 397-й ракеткой мира 23-летней американкой Кэти Макнелли (Q).
В первом круге Макнелли со счётом 4:6, 6:1, 6:4 обыграла 68-ю ракетку мира из Украины Ангелину Калинину. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 22 минуты. В её рамках Кэти один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Ангелины один эйс, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Чарльстон. 1-й круг
31 марта 2025, понедельник. 19:45 МСК
68
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|4
|
|6
|6
397
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Материалы по теме
Комментарии
- 31 марта 2025
-
22:18
-
22:06
-
21:56
-
21:49
-
21:28
-
20:50
-
19:47
-
19:35
-
18:57
-
18:33
-
17:54
-
17:31
-
16:53
-
16:40
-
16:18
-
15:48
-
15:29
-
15:10
-
14:49
-
14:34
-
13:55
-
13:04
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:45
-
11:15
-
11:04
-
10:51
-
10:20
-
10:02
-
09:15
-
08:30
-
06:50
-
06:22