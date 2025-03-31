Определилась первая соперница Анны Калинской на турнире в Чарльстоне

33-я ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Анна Калинская узнала свою первую соперницу на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче второго круга турнира в Чарльстоне Калинская (14) сразится с 397-й ракеткой мира 23-летней американкой Кэти Макнелли (Q).

В первом круге Макнелли со счётом 4:6, 6:1, 6:4 обыграла 68-ю ракетку мира из Украины Ангелину Калинину. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 22 минуты. В её рамках Кэти один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Ангелины один эйс, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.