Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определилась первая соперница Анны Калинской на турнире в Чарльстоне

Определилась первая соперница Анны Калинской на турнире в Чарльстоне
Комментарии

33-я ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Анна Калинская узнала свою первую соперницу на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче второго круга турнира в Чарльстоне Калинская (14) сразится с 397-й ракеткой мира 23-летней американкой Кэти Макнелли (Q).

В первом круге Макнелли со счётом 4:6, 6:1, 6:4 обыграла 68-ю ракетку мира из Украины Ангелину Калинину. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 22 минуты. В её рамках Кэти один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Ангелины один эйс, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Чарльстон. 1-й круг
31 марта 2025, понедельник. 19:45 МСК
Ангелина Калинина
68
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 4
4 		6 6
         
Кэти Макнелли
397
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Материалы по теме
Медведев выпал из топ-10, но может вернуться туда уже в апреле. Рейтинговые расклады
Медведев выпал из топ-10, но может вернуться туда уже в апреле. Рейтинговые расклады
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android