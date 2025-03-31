Вероника Кудерметова одержала разгромную победу на старте турнира WTA-500 в Чарльстоне
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52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).
В матче первого круга Кудерметова одержала разгромную победу над 230-й ракеткой мира из США Марией Матеас (WC). Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:0, 6:2 в пользу россиянки.
Чарльстон. 1-й круг
31 марта 2025, понедельник. 21:00 МСК
230
Мария Матеас
М. Матеас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
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|6
52
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Встреча Кудерметовой с Матеас продлилась 1 час и 19 минут. В её рамках Вероника четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Марии ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Следующей соперницей старшей из сестёр Кудерметовых в Чарльстоне станет 16-я ракетка мира 23-летняя американка Аманда Анисимова (8).
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