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Вероника Кудерметова одержала разгромную победу на старте турнира WTA-500 в Чарльстоне

Вероника Кудерметова одержала разгромную победу на старте турнира WTA-500 в Чарльстоне
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52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче первого круга Кудерметова одержала разгромную победу над 230-й ракеткой мира из США Марией Матеас (WC). Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:0, 6:2 в пользу россиянки.

Чарльстон. 1-й круг
31 марта 2025, понедельник. 21:00 МСК
Мария Матеас
230
США
Мария Матеас
М. Матеас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2
6 		6
         
Вероника Кудерметова
52
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Встреча Кудерметовой с Матеас продлилась 1 час и 19 минут. В её рамках Вероника четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Марии ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующей соперницей старшей из сестёр Кудерметовых в Чарльстоне станет 16-я ракетка мира 23-летняя американка Аманда Анисимова (8).

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