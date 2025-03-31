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«Это привилегия». Елена Рыбакина высказалась о том, что представляет Казахстан

«Это привилегия». Елена Рыбакина высказалась о том, что представляет Казахстан
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Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина призналась, что считает привилегией возможность представлять Казахстан на мировой арене. Напомним, до июня 2018 года Рыбакина имела спортивное гражданство России.

«В Казахстане теннис не был так популярен, но, когда я выиграла Уимблдон, многие начали интересоваться им. Когда я потом приезжала, то видела огромное количество детей, которые занимаются теннисом. А ещё спустя несколько лет мне рассказывали в Федерации тенниса Казахстана о росте статистики, сколько детей хотят заниматься теннисом. Так что это было действительно удивительно.

Чувствую огромную поддержку в течение всего года, где бы я ни находилась. Вижу людей с флагами Казахстана на турнирах. Это просто потрясающе.

На своей первой Олимпиаде я заняла четвёртое место. Но у меня было так много поддержки в каждом раунде. Это действительно привилегия. Мне удивительно чувствовать такую поддержку», — сказала Рыбакина в эфире YouTube-канала Tennis Insider Clud.

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