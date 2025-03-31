«Это правильно». Борис Собкин оценил сотрудничество Рублёва с Сафиным

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин, работавший с Михаилом Южным, оценил новость, что двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин вошёл в команду Андрея Рублёва на грунтовую часть сезона-2025.

– Говорит ли приглашение Андреем Рублёвым в свою команду Марата Сафина, пусть пока только на грунтовую часть сезона, о том, что он вышел на правильный путь для изменения сложившейся у него ситуации?

— Нет. Это говорит о том, что Андрей ищет выход. И это правильно. Но принесёт ли этот шаг реальный результат, судить не берусь, — приводит слова Собкина GoTennis.