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«Это правильно». Борис Собкин оценил сотрудничество Рублёва с Сафиным

«Это правильно». Борис Собкин оценил сотрудничество Рублёва с Сафиным
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Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин, работавший с Михаилом Южным, оценил новость, что двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин вошёл в команду Андрея Рублёва на грунтовую часть сезона-2025.

– Говорит ли приглашение Андреем Рублёвым в свою команду Марата Сафина, пусть пока только на грунтовую часть сезона, о том, что он вышел на правильный путь для изменения сложившейся у него ситуации?
— Нет. Это говорит о том, что Андрей ищет выход. И это правильно. Но принесёт ли этот шаг реальный результат, судить не берусь, — приводит слова Собкина GoTennis.

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