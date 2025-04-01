«МиДи чемпионы!» Мирра Андреева показала закулисные фото с турнира в Майами

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала пост о завоевании титула чемпионки турнира категории WTA-1000 в Майами (США) в парном разряде, где выступала вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер.
«Заканчиваю американские «качели» совместным титулом с Дианой Шнайдер. Спасибо, Майами! МиДи чемпионы!» — подписала пост Мирра.
Фото: из личного архива Мирры Андреевой
Фото: из личного архива Мирры Андреевой
Отметим, что в пост Мирра добавила несколько фото со своим тренером Кончитой Мартинес.
Фото: из личного архива Мирры Андреевой
Фото: из личного архива Мирры Андреевой
Фото: из личного архива Мирры Андреевой
Напомним, в решающем матче в Майами россиянки обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), [10:2].
|1
|2
|3
|
|7 7
|0 2
|
|6 5
|1 10
- 1 апреля 2025
-
01:01
-
00:49
-
00:33
-
00:16
- 31 марта 2025
-
23:55
-
23:36
-
23:16
-
22:47
-
22:18
-
22:06
-
21:56
-
21:49
-
21:28
-
20:50
-
19:47
-
19:35
-
18:57
-
18:33
-
17:54
-
17:31
-
16:53
-
16:40
-
16:18
-
15:48
-
15:29
-
15:10
-
14:49
-
14:34
-
13:55
-
13:04
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:45
-
11:15