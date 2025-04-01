«МиДи чемпионы!» Мирра Андреева показала закулисные фото с турнира в Майами

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала пост о завоевании титула чемпионки турнира категории WTA-1000 в Майами (США) в парном разряде, где выступала вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер.

«Заканчиваю американские «качели» совместным титулом с Дианой Шнайдер. Спасибо, Майами! МиДи чемпионы!» — подписала пост Мирра.

Фото: из личного архива Мирры Андреевой

Фото: из личного архива Мирры Андреевой

Отметим, что в пост Мирра добавила несколько фото со своим тренером Кончитой Мартинес.

Фото: из личного архива Мирры Андреевой

Фото: из личного архива Мирры Андреевой

Фото: из личного архива Мирры Андреевой

Напомним, в решающем матче в Майами россиянки обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), [10:2].