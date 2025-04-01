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Элина Свитолина 14-й в истории преодолела планку в $ 25 млн призовых у женщин

Элина Свитолина 14-й в истории преодолела планку в $ 25 млн призовых у женщин
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина преодолела планку в $ 25 млн (без учёта налогов), заработанных в виде призовых. Она стала лишь 14-м игроком в истории WTA-тура, которому удалось преодолеть эту отметку.

Напомним, лидером по количеству заработанных призовых у женщин является 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс. За свою великую карьеру она заработала $ 94,8 млн. На втором месте идёт её старшая сестра Винус Уильямс ($ 42,6 млн). Тройку лучших замыкает румынка Симона Халеп ($ 40,2 млн). На четвёртом месте – россиянка Мария Шарапова ($ 38,7 млн).

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