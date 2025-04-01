Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали, как отпразднуют парный титул в Майами

Серебряные призёры Олимпиады-2024 в парном разряде российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали, как планируют отметить свою победу на парном турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

Андреева: Диана поедет на турнир, поэтому не думаю, что будет сильно отмечать!

Шнайдер: Я рассчитывала попить шампанское, отпраздновать. Но время — девять часов вечера! Всё уже закрыто в Америке!

Андреева: А я полечу домой, будет пару дней отдыха. Будем жить с мамой, поэтому, может, сходим в ресторан, погуляем, что-нибудь купим. Посмотрим! — приводит слова теннисисток «Спорт-экспресс».

Напомним, в решающем матче в Майами россиянки обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), [10:2]. Для Мирры и Дианы это уже второй совместный титул в текущем сезоне.