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Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали, как отпразднуют парный титул в Майами

Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали, как отпразднуют парный титул в Майами
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Серебряные призёры Олимпиады-2024 в парном разряде российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали, как планируют отметить свою победу на парном турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

Андреева: Диана поедет на турнир, поэтому не думаю, что будет сильно отмечать!
Шнайдер: Я рассчитывала попить шампанское, отпраздновать. Но время — девять часов вечера! Всё уже закрыто в Америке!
Андреева: А я полечу домой, будет пару дней отдыха. Будем жить с мамой, поэтому, может, сходим в ресторан, погуляем, что-нибудь купим. Посмотрим! — приводит слова теннисисток «Спорт-экспресс».

Напомним, в решающем матче в Майами россиянки обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), [10:2]. Для Мирры и Дианы это уже второй совместный титул в текущем сезоне.

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