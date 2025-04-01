«Мы молодые!» Андреева и Шнайдер высказались о высокой нагрузке из-за игры в паре

Серебряные призёры Олимпиады-2024 в парном разряде российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер ответили, насколько им в данный момент тяжело совмещать игру на высоком уровне как в одиночном, так и в парном разрядах (обе россиянки входят в топ-20 мирового рейтинга как в одиночке, так и в парах).

— Хватит ли сил на оба разряда — в частности, на турнирах «Большого шлема»?

Андреева: Конечно, это непросто. Но мы молодые!

Шнайдер: То же самое хотела сказать!

Андреева: У нас полно энергии и сил. Пока что комбинировать одиночку и пару получается неплохо, мне кажется. Сейчас обе довольны. Не жалуюсь, меня всё устраивает.

Шнайдер: И меня! Мне кажется, мы в этом плане с Миррой похожи. То есть играем ли в одиночке или паре, всегда выкладываемся на 100%, как бы ни складывалось в другом разряде. Мне в эмоциональном плане легче играть пару, потому что там в лице Мирры есть партнёр, который меня поддерживает и не даёт мне уйти в какие-то негативные эмоции. А в одиночке у меня бывают матчи, когда я начинаю очень сильно на себя наезжать, делать слишком много акцента на каких-то ошибках. Ошибки допускают все, но я на них концентрирую внимание, расстраиваюсь и допускаю их ещё больше. А в паре у меня есть Мирра, которая меня поддерживает, и я не заморачиваюсь на ошибках и просто играю более расслабленно, чем в одиночке, — приводит слова теннисисток «Спорт-экспресс».