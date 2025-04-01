Александрова и Шуай вышли в четвертьфинал турнира в Чарльстоне в парном разряде

Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с китаянкой Чжан Шуай вышли в четвертьфинал турнира в Чарльстоне в парном разряде. На старте турнира они обыграли японо-австралийский дуэт Эри Худзуми – Оливия Гадеки со счётом 3:6, 6:2, 10:7.

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. Александрова и Шуай два раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два из пяти брейк-пойнтов. Их соперницы допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из семи заработанных.

В четвертьфинале турнира Александрова и Шуай сыграют с Еленой Остапенко (Латвия)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).