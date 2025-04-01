Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александрова и Шуай вышли в четвертьфинал турнира в Чарльстоне в парном разряде

Александрова и Шуай вышли в четвертьфинал турнира в Чарльстоне в парном разряде
Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с китаянкой Чжан Шуай вышли в четвертьфинал турнира в Чарльстоне в парном разряде. На старте турнира они обыграли японо-австралийский дуэт Эри ХудзумиОливия Гадеки со счётом 3:6, 6:2, 10:7.

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. Александрова и Шуай два раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два из пяти брейк-пойнтов. Их соперницы допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из семи заработанных.

В четвертьфинале турнира Александрова и Шуай сыграют с Еленой Остапенко (Латвия)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Материалы по теме
Мирра и Диана — чемпионки Майами! Россиянки завоевали крупнейший титул в карьере
Мирра и Диана — чемпионки Майами! Россиянки завоевали крупнейший титул в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android