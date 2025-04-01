Михельсен обыграл Тьена на старте турнира в Хьюстоне

Американец Алекс Михельсен с победы стартовал на турнире в Хьюстоне. На старте турнира он обыграл соотечественника Лёнера Тьена со счётом 6:4, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За это время Михельсен сделал семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Тьена один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.
В следующем круге Михельсен встретится с победителем пары Янник Ханфман (Германия) – Николас Морено-Де-Альборан (США).
Турнир в Хьюстоне проходит с 31 марта по 6 апреля. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 680 тыс. Действующим победителем турнира является американец Бен Шелтон, который в финальном матче прошлого года обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо.
- 1 апреля 2025
-
02:36
-
01:01
-
00:49
-
00:33
-
00:16
- 31 марта 2025
-
23:55
-
23:36
-
23:16
-
22:47
-
22:18
-
22:06
-
21:56
-
21:49
-
21:28
-
20:50
-
19:47
-
19:35
-
18:57
-
18:33
-
17:54
-
17:31
-
16:53
-
16:40
-
16:18
-
15:48
-
15:29
-
15:10
-
14:49
-
14:34
-
13:55
-
13:04
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:45