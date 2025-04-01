Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Михельсен обыграл Тьена на старте турнира в Хьюстоне

Михельсен обыграл Тьена на старте турнира в Хьюстоне
Аудио-версия:
Комментарии

Американец Алекс Михельсен с победы стартовал на турнире в Хьюстоне. На старте турнира он обыграл соотечественника Лёнера Тьена со счётом 6:4, 6:2.

Хьюстон. 1-й круг
01 апреля 2025, вторник. 02:10 МСК
Алекс Михельсен
34
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Лёнер Тьен
69
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За это время Михельсен сделал семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Тьена один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

В следующем круге Михельсен встретится с победителем пары Янник Ханфман (Германия) – Николас Морено-Де-Альборан (США).

Турнир в Хьюстоне проходит с 31 марта по 6 апреля. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 680 тыс. Действующим победителем турнира является американец Бен Шелтон, который в финальном матче прошлого года обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо.

Календарь турнира в Хьюстоне
Сетка турнира в Хьюстоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android