Михельсен обыграл Тьена на старте турнира в Хьюстоне

Американец Алекс Михельсен с победы стартовал на турнире в Хьюстоне. На старте турнира он обыграл соотечественника Лёнера Тьена со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За это время Михельсен сделал семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Тьена один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

В следующем круге Михельсен встретится с победителем пары Янник Ханфман (Германия) – Николас Морено-Де-Альборан (США).

Турнир в Хьюстоне проходит с 31 марта по 6 апреля. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 680 тыс. Действующим победителем турнира является американец Бен Шелтон, который в финальном матче прошлого года обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо.