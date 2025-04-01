Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Якуб Меншик опубликовал фото с боксёром Джейком Полом после победы на турнире в Майами

Якуб Меншик опубликовал фото с боксёром Джейком Полом после победы на турнире в Майами
Комментарии

19-летний чешский теннисист Якуб Меншик, победивший на турнире в Майами, обыграв в финале экс первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 7:6, 7:6, опубликовал фото с профессиональным боксёром Джейком Полом.

На выложенном Меншиком фото теннисист отдал свой трофей с турнира в Майами в руки бойцу.

Фото: Соцсети Меншика

Напомним, Меншик стал вторым самым молодым теннисистом, который выиграл «Мастерс», не находясь в топ-20 рейтинга. Также он стал вторым спортсменом, не входящим в топ-50, которому удалось победить Джоковича.

Джейк Пол в ноябре прошлого года победил единогласным решением судей бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе американца Майка Тайсона.

Материалы по теме
Фото
19-летний Меншик после завоевания титула в Майами посетил концерт 50 Cent
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android