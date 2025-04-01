Якуб Меншик опубликовал фото с боксёром Джейком Полом после победы на турнире в Майами

19-летний чешский теннисист Якуб Меншик, победивший на турнире в Майами, обыграв в финале экс первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 7:6, 7:6, опубликовал фото с профессиональным боксёром Джейком Полом.

На выложенном Меншиком фото теннисист отдал свой трофей с турнира в Майами в руки бойцу.

Фото: Соцсети Меншика

Напомним, Меншик стал вторым самым молодым теннисистом, который выиграл «Мастерс», не находясь в топ-20 рейтинга. Также он стал вторым спортсменом, не входящим в топ-50, которому удалось победить Джоковича.

Джейк Пол в ноябре прошлого года победил единогласным решением судей бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе американца Майка Тайсона.