Монфис: если бы не Свитолина, я бы уже завершил карьеру. Жена буквально спасла меня

42-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, что его жена, украинская теннисистка Элина Свитолина, вдохновила его на продолжение карьеры.

«Честно говоря, если бы я не встретил Элину, я бы уже завершил карьеру, без сомнений. Думаю, я бы ушёл после коронавируса. Пустые стадионы… это была другая энергетика, и я чувствовал, что это больше не для меня.

Я начал ей говорить, что, возможно, пришло время уйти. Я не мог вернуться на прежний уровень, и это было очень неприятно. Она помогла мне это пережить. Не сразу, но, когда наступила зима, я снова начал чувствовать искру, получать немного радости на корте, и для меня это важно. Но затем меня подкосила ещё одна травма ноги, я выбыл на семь месяцев. Вдобавок ко всему Элина была беременна… и, честно говоря, я думал, это конец.

Элина нашла нужные слова. Она сказала: «Смотри, я вернусь после родов, ты тоже сможешь». Она дала мне мотивацию. Я сказал ей: «Мне нужна ясная цель», и мы поставили её вместе. Это мне очень помогло. Моя жена буквально спасла меня. Она разожгла во мне этот огонь. Знаете, иногда он горит ярко, иногда это едва тлеющее пламя… и она вернула его мне. Так что спасибо тебе, Элина», — приводит слова Монфиса Punto de Break.