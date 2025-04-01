Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виландер: думаю, Алькарас переживает то, через что будет проходить всю карьеру

Виландер: думаю, Алькарас переживает то, через что будет проходить всю карьеру
Комментарии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался о результатах четырёхкратного чемпиона мэйджоров испанца Карлоса Алькараса в нынешнем сезоне.

«Я думаю, Карлос Алькарас переживает то, через что он будет проходить всю оставшуюся карьеру, — нестабильность. Иногда он будет творить чудеса, и эти чудеса помогут ему выиграть матчи, а в других случаях он будет творить чудеса, но в конечном итоге проиграет», — приводит слова Виландера Punto de Break.

В 2025 году Алькарас выиграл один титул — на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Материалы по теме
Монфис: если бы не Свитолина, я бы уже завершил карьеру. Жена буквально спасла меня
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android