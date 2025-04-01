Виландер: думаю, Алькарас переживает то, через что будет проходить всю карьеру

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался о результатах четырёхкратного чемпиона мэйджоров испанца Карлоса Алькараса в нынешнем сезоне.

«Я думаю, Карлос Алькарас переживает то, через что он будет проходить всю оставшуюся карьеру, — нестабильность. Иногда он будет творить чудеса, и эти чудеса помогут ему выиграть матчи, а в других случаях он будет творить чудеса, но в конечном итоге проиграет», — приводит слова Виландера Punto de Break.

В 2025 году Алькарас выиграл один титул — на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).