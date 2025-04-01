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На турнире в Майами в 2025 году был побит рекорд посещаемости

На турнире в Майами в 2025 году был побит рекорд посещаемости
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405 448 зрителей посетили престижный турнир в Майами (США), который проходил с 18 по 30 марта. Это рекорд посещаемости соревнований, которые являются частью «Солнечного дубля» наряду с турниром в Индиан-Уэллсе.

В 2024 году корты Майами посетили 395 683 человека. Отметим, что турнир проходит с 1985 года, с 2019 года — на стадионе «Хард Рок».

В финале турнира в Майами первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу (7:5, 6:2). Чех Якуб Меншик одолел 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича со счётом 7:6, 7:6 и выиграл свой первый «Мастерс».

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