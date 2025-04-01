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Дарья Касаткина: учитывая происходящее в моей предыдущей стране, у меня не было выбора

Дарья Касаткина: учитывая происходящее в моей предыдущей стране, у меня не было выбора
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Бывшая российская теннисистка 12-я ракетка мира Дарья Касаткина впервые прокомментировала свой переход под австралийский флаг.

«Сегодня (31 марта. — Прим. «Чемпионата») рейтинг обновился, это мой первый официальный день в качестве австралийской теннисистки. И, честно говоря, всё ощущается… по-другому. Не буду врать. Для меня это эмоционально, так что мне нужно привыкнуть. Но да, я очень счастлива начать новую главу своей жизни и представлять Австралию на мировой арене.

Честно говоря, учитывая всё, что происходит в моей предыдущей стране, у меня не было особого выбора. Если я хочу быть собой, нужно было сделать этот шаг. И в конце концов я это сделала. Австралия — это место, где я чувствую, что могу быть собой. Очень рада быть частью этой прекрасной страны», — приводит слова Касаткиной Bounces.

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