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Дарья Касаткина раскрыла, что «довольно быстро» получила вид на жительство в Австралии

Дарья Касаткина раскрыла, что «довольно быстро» получила вид на жительство в Австралии
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Бывшая российская теннисистка 12-я ракетка мира Дарья Касаткина рассказала, как прошёл процесс смены спортивного гражданства на австралийское.

Касаткина сообщила, что процесс получения вида на жительство в Австралии прошёл быстро и начался «всего пару месяцев назад». По словам спортсменки, именно представители Tennis Australia первыми обратились к ней с просьбой начать процедуру её перехода, связавшись с её агентом Джоном Моррисом.

«Очевидно, Австралия — очень гостеприимная страна, очень открытая. То есть там рады всем. Tennis Australia тоже сделали этот шаг мне навстречу. Мы вместе работали над этим процессом, и, конечно, без их поддержки и инициативы не думаю, что это было бы возможно. Так что я им очень благодарна. Всё произошло довольно быстро, и просто очень рада этому», — приводит слова Касаткиной Bounces.

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