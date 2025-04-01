«Я к этому не привыкла». Касаткина — о поддержке болельщиков в Австралии

Бывшая российская теннисистка 12-я ракетка мира Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от игры в Австралии в 2026 году после смены спортивного гражданства.

«Первый матч будет особенным. Когда я приезжаю в Австралию каждый год и вижу, какую поддержку получают игроки из Австралии… честно говоря, я никогда не испытывала ничего подобного в своей жизни. Я к этому не привыкла, поэтому будет интересно, как я буду себя чувствовать, когда приеду в Австралию и буду играть как новая австралийка. Так что это будет эмоционально, конечно, но думаю, что мне понравится, с нетерпением жду этого. Первый шаг — Чарльстон, до следующего года ещё долгий путь», — приводит слова Касаткиной Bounces.